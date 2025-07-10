Руйнування тунелю в метро Києва: підозру отримав директор департаменту КМДА

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, службова недбалість якого спричинила руйнування тунелю в столичному метро.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурорами Київської міської прокуратури за матеріалами УСР в м. Києві повідомлено про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки", – говориться у повідомленні.

За інформацією джерел ЕП у правоохоронних органах, підозрюваний – Руслан Кандибор. З 1 вересня 2021 року він працює директором Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.

"На початку грудня 2023 року у зв’язку із руйнуванням тунелю між станціями "Деміївська" – "Либідська" Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену м. Києва та потенційною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, рух поїздів на ділянці між станціями "Либідська" – "Теремки" зупинили. В той час КМДА ухвалила рішення організувати перевезення пасажирів автобусами, які дублюватимуть маршрут зачинених станцій метрополітену", – нагадує прокуратура.

"В ході досудового розслідування встановлено, що директор Департаменту транспортної інфраструктури не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену", – говориться у повідомленні.

Слідчі вважають, що саме неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків призвело до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо їх усунення.

"Закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту коштували бюджету столиці 164 млн гривень. Саме на таку суму спричинено збитки столичній громаді", – говориться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НП України здійснюють слідчі СУ ГУ НП у м. Києві.

"Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – нагадує Київська міська прокуратура.



Зазначимо, що 20 грудня 2023 року на сайті Київської міської ради повідомлялося, що критичної транспортної ситуації на станціях Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену і загрози людському життю немає, нема і жодної затопленої станції.

"Станції метрополітену на цій ділянці не були закриті жодного дня. Із 8 до 12 грудня вони працювали як укриття, в цей період було призупинено рух на 6-ти станціях «синьої» гілки метрополітену. Із 13 грудня було організовано двосторонній рух двома коліями між станціями "Теремки"-"Либідська". Наразі поїзди не курсують тільки між станціями метро "Либідська" та "Деміївська", – заявив тоді Руслан Кандибор.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося про розгерметизації тунелю між станціями "Теремки" та "Либідська" і тріщини у стінах киїського метрополітену.

З 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

У грудні в КМДА заявляли, що завершити відновлювальні роботи та відновити рух між "Либідською" та "Деміївською" планується протягом шести місяців.

Раніше повідомлялося, що Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська". Про це заявив міський голова Віталій Кличко на засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради.

Підрядником робіт виступає група компаній "Автострада" Максима Шкіля. За їхньою оцінкою, наразі виконано близько 40% загального обсягу робіт.