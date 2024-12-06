Крюківський вагонобудівний завод програв суд метрополітену на 80 мільйонів євро
Господарський суд Києва не задовольнив позов Крюківського вагонобудівного заводу про скасування рішення Київського метрополітену, яким заводу анулювали контракт на постачання потягів-труб.
Про це свідчить рішення суду, передає LIGA.net.
У рішенні суду йдеться, що КВБЗ намагався змінити постачальника ключового обладнання з іспанської CAF на інші компанії, що суперечило умовам тендеру.
У серпні 2023 року Крюківський завод повідомив про перемогу в тендері на виконання контракту "Закупівля нових метропоїздів (включно із запасними частинами та витратними матеріалами, устаткуванням та інструментами для обслуговування, ремонту і супутніх послуг)" на 79,2 млн євро. У тендері взяли участь КВБЗ та чеська Skoda. Пропозиція Крюківського заводу була на 37% дешевшою.
Проте уже в листопаді того ж року метрополітен скасував своє рішення про закупівлю потягів КВБЗ.
За умовами контракту, постачальником ключового обладнання мала бути іспанська компанія CAF.
Водночас КВБЗ спробував змінити постачальника обладнання з CAF на польську Medcom або японську Melco, пояснюючи це тим, що CAF відмовила у постачанні через завантаженість виробничих ліній.
Зміна постачальника означала б зміну "марок, моделей, типів запасних частин та самого обладнання", що фактично переписувало істотні умови контракту, і ЄБРР, який фінансував проєкт, попередив, що може відмовити у кредитуванні. Тому Київський метрополітен не погодився на зміну постачальника і скасував рішення про присудження контракту КВБЗ.
Крюківський завод подав позов про скасування цього рішення метрополітену, але суд відмовив у задоволенні позову, оскільки КВБЗ сам відмовився підписувати контракт на початкових умовах.
Рішення набрало законної сили 26 листопада 2024 року.
Нагадаємо:
Нові вагони метро (до 50 штук) за цим контрактом передбачалися для забезпечення безперебійних перевезень пасажирів на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.