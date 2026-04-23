Прокуратура відсудила нерухомість на київському Подолі, виведену з комунальної власності

Прокуратура у судовому порядку витребувала приміщення на Подолі вартістю майже 4,8 млн грн, що незаконно вибуло з комунальної власності.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

За позовом прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд міста Києва повернув місту нежитлове приміщення, яке незаконно вибуло з комунальної власності.

Йдеться про нерухомість площею 83,7 кв.м, загальною вартістю майже 4,8 млн грн, розташовану по вул. Нижній Вал у столиці.

Встановлено, що приміщення на Подолі вибуло з комунальної власності на підставі судового рішення від 2010 року. Згодом його скасували – з'ясувалося, що було подано недостовірні відомості та підроблені документи.

Попри скасування такого рішення, право власності було зареєстроване за приватним товариством, розповіли у прокуратурі.

Суд погодився з доводами прокуратури про те, що об'єкти комунальної власності не можуть передаватися у приватну власність без рішення власника та задовольнив позов у повному обсязі.

