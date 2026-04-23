Збитки "Укренерго" на 447 мільйонів: правоохоронці викрили схему маніпуляцій з електроенергією

СБУ, Нацполіція та прокуратура викрили схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", яка діяла упродовж 2022-2024 років. Підприємству завдано збитків на 447 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, організатор – засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія.

Він залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.

"Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто "на папері" показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше", - розповів Кравченко.

У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла.

Водночас учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Однак замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та ФОПів, фактично привласнюючи їх.

"Борг перед "Укренерго" вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами", - зазначив генпрокурор.

Всім учасникам схеми повідомлено про підозру.

Нагадаємо:

Організатором масштабного підпільного виробництва тютюнових виробів та алкоголю виявився співзасновник легальної тютюнової компанії, який перетворив підприємство на підпільний цех.