Галущенко програв апеляцію щодо "запобіжки" – залишається під вартою

Андрій Муравський — 23 квітня, 17:18
Ексміністр енергетики Герман Галущенко
Суспільне

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу про продовження строку дії запобіжного заходу ексміністру енергетики, залишивши Герману Галущенка під вартою.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінціВАКС.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 15 квітня 2026 року про продовження строку дії запобіжного заходу колишньому Міністру енергетики України у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

"Наразі застава не внесена, особа перебуває під вартою", – говориться у повідомленні.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у вчиненні низки особливо тяжких злочинів, зазначено у повідомленні.

Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі на енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. НАБУ і САП викрили ексміністра в рамках операції "Мідас та оголосили про підозру.

Нагадаємо:

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

Ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який разом із Тимуром Міндічем фігурує у справі "Мідас" про корупцію навколо "Енергоатому", взяли під варту із альтернативою внесення застави у 200 мільйонів гривень.

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС відмовила у задоволенні апеляційних скарг захисників ексміністра Германа Галущенка та прокурора САП. Захисники зазначали, що підозра необґрунтована, тому просили скасувати рішення суду, яким Галущенка взяли під варту.

корупція суди Галущенко Міндіч

