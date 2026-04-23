Прокурори уклали угоду з фігурантом у справі ексзаступника Галущенка

Підприємець Сергій Пилипчук уклав угоду про визнання винуватості зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у справі колишнього заступника міністра енергетики Германа Галущенка Олександра Хейла, якого підозрюють у вимаганні 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Умови угоди стануть відомі, якщо Вищий антикорупційний суд затвердить її, зазначає ЦПК.

Це вже третій фігурант справи, після Сергія Кобиляцького та Євгенія Лута, який пішов на угоду.

За версією обвинувачення, Хейло у змові з керівником одного з держпідприємств вимагали 500 тисяч доларів від радника керівника вугільного підприємства на заході України — нібито за "порятунок" обладнання з тоді ще прифронтового Покровська.

Схема передбачала передачу хабаря частинами — по сто тисяч доларів на кожній зустрічі. Під час передачі третього траншу групу викрили "на гарячому".

Пилипчук фігурує у справі як довірена особа Хейла – саме через нього велися переговори, пише ЦПК.

На момент затримання детективами НАБУ Хейло був заступником міністра енергетики Германа Галущенка.

Сьогодні Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою із заставою 200 млн грн.

У серпні 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики. За даними джерел УП, Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

Ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який разом із Тимуром Міндічем фігурує у справі "Мідас" про корупцію навколо "Енергоатому", взяли під варту із альтернативою внесення застави у 200 мільйонів гривень.