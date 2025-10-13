Прокуратура повідомила про підозру посадовцю Голосіївської РДА

Прокурори Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської РДА.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про внесення до офіційних документів недостовірних даних та заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонту лижеролерної траси комплексної дитячо-юнацької спортивної школи у Голосіївському районі міста Києва.

"Встановлено, що підозрюваний забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту траси дитячої спортивної школи", – говориться у повідомленні.

По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів завищені обсяги виконаних робіт, а начальник управління затвердив їх, відтак товариство отримало повну оплату попри невиконані роботи.

Такими діями столичному бюджету завдано збитків на понад 1 млн гривень, стверджує прокуратура.

Слідство триває, перевіряється причетність інших службових осіб Голосіївської РДА до розкрадань коштів.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури здійснюють слідчі СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві.

