Для ЗСУ через Prozorro куплять 5000 пікапів

Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони запустила відкриту процедуру для забезпечення ЗСУ п'яти тисяч пікапів – це найбільша їх кількість, яку коли-небудь спрямовувала держава для військових.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Це один із перших прикладів масштабного постачання пікапів для Сил оборони через відкритий тендер та найбільша їх кількість, яку коли-небудь спрямовувала держава для військових", – написав він у Телеграм.

Міністр зазначив, що пікапи — один із найбільш затребуваних типів транспорту на фронті, який довгий час був поза увагою держави. Вони потрібні для логістики, евакуації, мобільності підрозділів та роботи екіпажів дронів.

"За завданням Президента ми будуємо швидку й прозору сучасну систему оборонних закупівель. Один із ключових пріоритетів — переводити закупівлі на конкурентні процедури там, де це можливо та безпечно", – зазначив він.

За його словами, вже провели найбільшу конкурентну процедуру закупівлі дальніх артилерійських пострілів 155 мм і досягли економії понад 16%. Тепер за такою ж прозорою процедурою закуповуються пікапи.

Закупівля проходитиме в кілька етапів через Prozorro, щоб залучити ширше коло постачальників і сформувати конкурентний ринок. Закупівлі реалізують за механізмом рамкових угод, а перші партії автомобілів мають бути поставлені до кінця року.

"Літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. Наступний крок — переведення закупівель дронів на тендери", – пообіцяв міністр.

Нагадаємо:

Уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027 року.

Міноборони змінює підхід до закупівель БпЛА та розподілу бюджету: потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з поля бою, а 80% коштів спрямовуються виключно на рішення, які довели ефективність.

Держава спрямовує мільярд гривень на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.