У Києві викрили працівницю банку: привласнила півмільйона гривень померлих клієнтів

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці.

"Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки", – говориться у повідомленні.

Наразі задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень.

"Зазначимо, що гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій", – повідомляє прокуратура.

Останні п’ять років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів, говориться у повідомленні.

Наразі співробітниці банку повідомлено про підозру з трьома статтями, санкції яких передбачають до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського УП ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу Управління кіберполіції у Київській області.

Нагадаємо:

Поліція та Служба безпеки України викрили дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ. Загальна сума, на яку збагатились зловмисники за цими схемами перевищує 12 мільйонів гривень

Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів у великих розмірах товариством, яке імпортує і продає кондитерські вироби.

Раніше Бюро економічної безпеки України викрило організовану групу, яка перевозила предмети розкоші через державний кордон України без сплати мита. У Києві організатори схеми продавали у власному магазині.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо групи харків’ян, які ошукали громадян на мільйони через телеефіри з "ясновидцями".

Поліція та Служба безпеки України викрили дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ. Зловмисники виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців.