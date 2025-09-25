Правоохоронці викрили шахраїв, які використовували у оборудках квартири померлих

Поліція та Служби безпеки України викрили дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Загальна сума, на яку збагатились зловмисники за цими схемами перевищує 12 мільйонів гривень, говориться у повідомленні.

Дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, організував оборудки директор агентства нерухомості. Він залучив до злочинної діяльності нотаріусів, державного реєстратора та інших осіб з досвідом у галузі купівлі-продажу житла, а також "фахівців" з виготовлення підроблених документів.

"У першій схемі фігуранти шахрайським шляхом заволодівали квартирами померлих одеситів. Організатор, маючи доступ до контактів у сфері державної реєстрації прав на нерухомість, отримував інформацію про об’єкти, що належали померлим власникам", – розповідає поліція.

Після перевірки спадкового реєстру та реєстру актів цивільного стану громадян, зловмисники виготовляли підроблені документи на фіктивних спадкоємців, частина яких була нібито видана на території російської федерації для унеможливлення перевірки в Україні.

"Нотаріус, діючи всупереч закону, відкривала спадкові справи та реєструвала право власності на неіснуючих осіб. Надалі квартири продавалися підставним особам, а після цього – пересічним добросовісним покупцям", – говориться у повідомленні.

У такий спосіб зловмисники заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Друга схема була спрямована на незаконне отримання кредитів у банках під заставу неіснуючих квартир, зареєстрованих на неіснуючих людей. Для її реалізації лідер створив організовану групу, до якої увійшли колишній працівник банку та інші спільники, добре обізнані з процедурою погодження іпотечних кредитів.

Зловмисники реєстрували фіктивні квартири на підставних осіб, яким виготовляли підроблені документи (паспорти та довідки про доходи), і зверталися до банків із заявами на отримання кредиту за програмою "Житло в кредит". Отримані кошти на придбання нерухомості передавали організатору, який розподіляв їх між учасниками групи.

У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима банківських установ на суму понад 5,7 мільйонів гривень, повідомляє Нацполіція.

Злочини викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області та оперативниками СБУ.

На підставі зібраних доказів дев’ятьом фігурантам повідомлено про підозру, залежно від скоєного, зокрема у шахрайстві в особливо великих розмірах. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, максимальний з яких у розмірі 12 мільйонів гривень, та домашнього арешту.

На нерухоме майно, що стало об’єктом злочинного посягання, за клопотанням слідчих суд наклав арешт. Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом "юридичної допомоги" привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи.

Раніше повідомлялося, що київські детективи Бюро економічної безпеки викрили організовану групу осіб, які ошукували іноземців під виглядом інвестиційних компаній.

Держспецзв’язку попередило про нову шахрайську схему під виглядом служби підтримки Facebook. Шахраї виманюють у користувачів дані та зламують акаунти.

Також повідомлялося, що шахраї використовують імʼя Державної податкової служби та представників регіональних управлінь нібито для залучення коштів на потреби ЗСУ.