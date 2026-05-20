Закупівля без торгів: азербайджанці привезуть у Кривий Ріг енергоустановку за 232 мільйони

АТ "Криворізька теплоцентраль" АТ "НАК "Нафтогаз України" 14 травня уклало угоду з фірмою Global Energy Solutions (Азербайджан) про демонтаж і перевезення енергетичної установки за 4,5 млн євро або 231,75 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч мають виконати роботи і надати послуги з демонтажу високотехнологічного енергетичного обладнання та здійснення його перевезення в Україну із розмитненням і розвантаженням. Монтаж у місці доставки не передбачено.

"Йдеться про якусь установку, генератори, систему водопостачання, паливну систему, розподільні пристрої, систему нагляду та керування, котел, допоміжні системи тощо. Подробиці приховані", - пише видання.

Демонтаж обійдеться у 3 млн євро, а логістика – у 1,5 млн євро.

Закупівлю провели без торгів, оскільки під час воєнного стану це дозволено при закупівлі установок і котелень для підприємств паливно-енергетичного комплексу для підготовки до опалювального сезону.

В обґрунтуванні замовник наголосив на важливості резервування потужностей.

"Мовляв, стабільна робота теплопостачання означає теплі квартири взимку, безперервну роботу дитячих садків, шкіл та медичних закладів. Також, за його словами, проєкт має вагому економічну складову. Тому є нагальна потреба у закупівлі через об'єктивні обставини", - пишуть "Наші гроші".

Азербайджанська Global Energy Solutions LLC (Glensol) належить компаніям Nobel Еnеrgу Limited та Nobel Oil Investment Ltd (Велика Британія), а її кінцевим бенефіціаром є бізнесмен Насiб Гасанов з Азербайджану.

Glensol є дочірньою компанією Nobel Energy, яка своєю чергою входить у холдинг NEQSOL. Туди ж входить азербайджанська компанія Bakcell, яка з 2019 року володіє мобільним оператором Vodafone Ukraine.

Нагадаємо:

У Кривому Розі головному інженеру теплогенеруючого підприємства було повідомлено про підозру через рішення, яке, за даними слідства, фактично вивело з ладу частину тепломереж міста.