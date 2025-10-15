Ексначальниця управління "Київпастрансу" завдала місту 47 мільйонів гривень збитків

Прокуратура повідомила про підозру колишній начальниці управління КП "Київпастранс". Через її дії збитки громади Києва склали понад 47 мільйонів гривень.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва вже колишній начальниці управління КП "Київпастранс" повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі електроенергії", – говориться у повідомленні.

Її дії кваліфіковано за статтею Кримінального кодексу про неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них. Це призвело до збитків бюджету у понад 47 млн гривень, уточнили у прокуратурі.

"Встановлено, що підозрювана мала вжити заходи щодо проведення моніторингу цін за поставлену комунальному підприємству електричну енергію за період з лютого 2023 року по лютий 2024 року, однак не зробила цього", – говориться у повідомленні.

Це й призвело до завдання збитків територіальній громаді міста Києва на загальну суму у понад 47 млн гривень.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу ГУ ДЗНД СБУ.

Прокуратура нагадає, що раніше жінка отримала підозру у службовій недбалості, що призвела до збитків у майже 11,6 млн гривень. Йдеться про закупівлю електроенергії за завищеними цінами у 2022 році.

Наразі підозрювана обіймає керівну посаду в іншому комунальному підприємстві, додали у прокуратурі.

Нагадаємо:

Прокуратура Києва повідомила про підозру чиновниці "Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту Солом'янського району міста Києва". Слідство виявило, що під час закупівлі дорожньої солі вона спричинила збитки столичному бюджету.

Прокурори Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської РДА.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої.

Поліція та Служба безпеки України викрили дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ. Загальна сума, на яку збагатились зловмисники за цими схемами перевищує 12 мільйонів гривень

Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати податку на додану вартість та митних платежів у великих розмірах товариством, яке імпортує і продає кондитерські вироби.