З отриманої ексголовою "Нафтогазу" Коболєвим премії не сплачено 66 мільйонів гривень податків – Вітренко

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" (2014-2021 роки) Андрій Коболєв не сплатив податки з премії у 339 млн грн і намагається довести у суді, що це має зробити компанія.

Про це у Facebook написав Юрій Вітренко, який очолював "Нафтогаз України" у 2021-2022 роках.

Вітренко повідомив, що минулого тижня в якості свідка взяв участь в слуханнях по справі "про заволодіння колишнім головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим коштами "Нафтогазу". Справу розглядає Вищий антикорупційний суд.

"Під час мого допиту адвокати Коболєва "натякали" на мою нібито причетність до ухилення від сплати податків "Нафтогазом", – пише Вітренко.

За його словами, насправді йдеться про несплату самим Коболєвим податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сумі 61 млн грн та військового збору у сумі 5 млн грн "з отриманої ним у 2021 році "другої частини" його премії за "стокгольмський арбітраж" на суму 339 млн грн". Вітренко переконаний, що ці кошти можуть розглядатися як окрема оплата праці Коболєва у 2021 році.

"З відповідними наслідками щодо порушення обмежень, встановлених державою для оплати праці керівників державних компаній, таких як "Нафтогаз", які діяли на момент виплати у 2021 році", – пояснив він.

Коболєв отримав цю "другу частину" премії через хитрий механізм банківської гарантії, створений коли він був головою правління "Нафтогазу", стверджує Вітренко.

У 2019 році "Нафтогаз" отримав близько 3 млрд дол. від "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

За умовами трудових контрактів працівників "Нафтогазу" друга частина премії за цією справою мала бути виплачена до кінця кварталу, в якому надійшли гроші від "Газпрому".

"Враховуючи, що це був четвертий квартал 2019 року, премія мала бути виплачена до кінця 2019-го", – пише Вітренко.

"Коболєву було невигідно отримувати "другу частину" у 2019 році. Після скандалу з "першою частиною" у 2018 році Коболєв публічно пообіцяв, що всі премії у 2019 році спрямує на благодійність", – стверджує Вітренко.

"Йому було вигідно, щоб "другу частину" заплатили не у 2019-му, а на початку 2020 року. У 2019 році її так і не виплатили. А на початку 2020 року був політичний розголос - тодішній прем'єр Гончарук надіслав листа з вимогою утриматися від виплат тощо", – нагадує Вітренко.

За його словами, Коболєв "домовився" про хитрий механізм — новий контракт із банківською гарантією, щоб гарантовано отримати вже згадану "другу частину".

"Коболєв отримав цю "другу частину" у 2021 році. При цьому він не виплатив її собі в останній день своєї роботи (квітень 2021 року), як це передбачав його трудовий контракт і загальні норми щодо "розрахунку" працівників при звільненні", – пише Вітренко.

"Він міг зробити це свідомо - і створив увесь механізм саме для того, щоб отримати суму без сплати податку та унеможливити його утримання "Нафтогазом", – стверджує Вітренко.

"Нафтогаз" (за керівництва Вітренка) також не виплатив Коболєву цю "другу частину". На переконання фахівців, які цим займалися, на це були, серед іншого, і формальні підстави", – говориться у повідомленні.

Коболєв через створений за його керівництва механізм банківської гарантії отримав гроші в банку. "Нафтогаз" не утримує з цієї суми ПДФО, бо компанія її не виплачувала, пише Вітренко.

"На думку фахівців "Нафтогазу", які відповідають за податки та облік, за законодавством в такій ситуації Коболєв повинен самостійно сплатити податки з цієї суми", – вказує колишній голова НАК.

За його словами банк теж не утримує з цієї суми податок, а інформує "Нафтогаз", що виплатив Коболєву всю суму без утримання податку. "Нафтогаз" нібито надіслав Коболєву листа з нагадуванням, що він має самостійно сплатити податок.

Вітренко стверджує, що Коболєв не сплатив податок ані у 2021 році, ані у 2022 році (коли настав термін подання декларації за 2021 рік). Податкова перевірила "Нафтогаз" і встановила всі обставини банківської гарантії, оформленої та профінансованої "Нафтогазом" за керівництва Коболєва, пише Вітренко.

Примітно, що за його словами "податківці вирішили, що податок має сплатити "Нафтогаз", а не Коболєв, який ці кошти фактично отримав".

"Тобто: Коболєв отримав "на руки" повну суму без вирахування податку, податок не сплатив, а "Нафтогаз" має заплатити за Коболєва податок зверху повної суми", – обурюється Вітренко.

Колишній очільник правління "Нафтогазу" пише, що оскаржує це рішення податкової.