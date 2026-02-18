Київська прокуратура вимагає знести ресторан біля Дніпра

Прокуратура вимагає звільнити земельну ділянку у Києві біля річки Дніпро вартістю понад 8 млн грн, де самочинно побудували ресторан.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, в якому просить зобов'язати підприємця звільнити самовільно зайняту земельну ділянку водного фонду, знести об'єкти самочинного будівництва, скасувати реєстрацію права власності на них.

"Йдеться про ділянку площею 1 га по вул. Набережно-Корчуватій у Голосіївському районі міста Києва, яка розташована в межах прибережної захисної смуги затоки р. Дніпро "Галерна", – уточнили у прокуратурі.

Установлено, що у 2014 році було здійснено протиправну реєстрацію права власності фізичної особи на нежитлове приміщення площею 156,5 кв.м на підставі свідоцтва, яке не видавалось. Згодом цю нерухомість продали.

При цьому Київська міська рада не ухвалювала жодних рішень щодо передачі земельної ділянки у власність або користування будь-яким особам.

"Відтак, з метою попередження незаконного набуття власником нерухомості земельної ділянки водного фонду, прокуратура звернулася з позовом до суду про скасування реєстрації права власності на самочинне будівництво, звільнення земельної ділянки та знесення цієї нерухомості", – говориться у повідомленні.

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі за вказаним позовом.

Нагадаємо:

У Києві знесуть автомийку та шиномонтаж загальною площею майже 300 квадратних метрів біля річки Либідь – прокуратура довела у суді, що це загрожує екології.

Київські прокурори судяться з забудовником, який обмежив прохід до води на Трухановому острові.

Закарпатський окружний адміністративний суд ухвалив рішення знести готель, який побудували на території єврейського кладовища в селищі Солотвино.

Господарський суд Вінницької області відмовив у позові прокуратури, яка намагалася домогтися знесення багатоповерхівки, збудованої впритул до вінницької школи.

Прокуратура через суд визнала незаконним та скасувала рішення Київради про виділення в оренду 1 га землі у Солом'янському районі, яку віддали під будівництво власнику самочинно збудованої нерухомості.

Раніше повідомлялося, що в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті "Буковель" податківці зафіксували порушень на 3,2 млн гривень та виявили готель без державної реєстрації.