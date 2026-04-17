У Києві спростили отримання компенсації за сонячні електростанції

Віктор Волокіта — 17 квітня, 20:45
КМДА

У Києві подати заявку на компенсацію за встановлення сонячної електростанції в багатоквартирному будинку можна через портал послуг столиці, тобто онлайн.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Йдеться про оновлену міську програму підтримки, яка передбачає компенсацію до 50% вартості сонячної електростанції, утім не більше 600 тис. грн на один будинок.

"Щоб допомогти мешканцям швидко зорієнтуватися, на порталі доступний онлайн-калькулятор компенсації. Він дозволяє ввести основні параметри проєкту й одразу отримати орієнтовну суму відшкодування", - йдеться в повідомленні.

Онлайн-сервіс доступний для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, управителів та інших форм управління багатоквартирними будинками.

Програми співфінансування дозволять киянам отримати фінансування на блочно-модульні котельні та комплекс сонячної електростанції.

