Суд постановив знести збудований на цвинтарі готель у Солотвино

Закарпатський окружний адміністративний суд ухвалив рішення знести готель, який побудували на території єврейського кладовища в селищі Солотвино.

Про це пише Zaxid.net.

Повідомляється, що власниця без дозвільних документів звела готельно-розважальний комплекс на території цвинтаря. Йдеться про готель "Панорама" з басейнами та ресторанами в урочищі "Четате" у Солотвині.

"За матеріалами судової справи, у квітні 2024 року керівник Іудейської релігійної громади Тячівського району Якоб Фікслер повідомив НАБУ, що комплекс звели на частині діючого єврейського кладовища", – говориться у повідомленні.

"У жовтні 2024 року на об'єкт з позаплановою перевіркою виїхала комісія ДАБК, встановивши, що власниця чотирьох земельних ділянок Марія Поп збудувала готель самовільно і видала їй припис до 23 грудня 2024 року оформити документи, які дають право на виконання будівельних робіт або знести споруду", – пише сайт.

Після ще однієї перевірки у лютому 2025 року за невиконання припису власницю закладу оштрафували на 5100 грн, а Державна інспекція архітектури та містобудування подала позов до суду з вимогою зобов'язати закарпатку власним коштом знести готельно-розважальний комплекс та привести земельні ділянки у попередній стан, що існував до самочинного будівництва.

У суді зазначили, що знесення самочинного будівництва є крайньою мірою, яка передбачена законом, і можливе лише тоді, коли використано усі передбачені законодавством заходи щодо реагування та притягнення винної особи до відповідальності.

Але суд вирішив задовольнити позов, "оскільки відповідач здійснив будівництво об'єкта без документів, що дають право на це, без належно затвердженого проєкту та не виконав вимоги зобов'язального припису, яким вимагалось усунути виявлені порушення".

Рішення оскаржують у Восьмому апеляційному адміністративному суді, пише Zaxid.net.

