У Києві знесуть автомийку та шиномонтаж через близькість до річки Либідь

У Києві знесуть автомийку та шиномонтаж загальною площею майже 300 квадратних метрів біля річки Либідь – прокуратура довела у суді, що це загрожує екології.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Самовільно побудовані автомийка та шиномонтаж біля річки Либідь у столиці підлягають знесенню", – говориться у повідомленні.

За позовом екологічних прокурорів Офісу Генерального прокурора суди встановили факт незаконного будівництва у прибережній захисній смузі річки Либідь.

Без належних дозволів там було зведено капітальні споруди – автомийку та шиномонтаж загальною площею майже 300 кв. м.

"Суди усіх інстанцій погодилися із доводами прокурора про те, що забудова охоронних земель річки Либідь автомийкою та шиномонтажем суперечить вимогам земельного і водного законодавства, а також призводить до негативних екологічних наслідків", – повідомляє прокуратура.

Постановою Верховного Суду від 10 лютого 2026 року касаційну скаргу відповідача залишено без задоволення, а судові рішення про задоволення позову прокурора про знесення самочинного будівництва та повернення цінної землі вартістю майже дев'ять мільйонів гривень територіальній громаді Києва – без змін.

Усунення незаконної забудови також відповідає заходам, передбаченим Концепцією регенерації річки Либідь у столиці, додали у прокуратурі.

