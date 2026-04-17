Співзасновник тютюнової компанії перетворив легальне підприємство на підпільне – Кравченко

Організатором масштабного підпільного виробництва тютюнових виробів та алкоголю виявився співзасновник легальної тютюнової компанії, який перетворив підприємство на підпільний цех.

Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Ідеться про масштабне підпільне виробництво, яке правоохоронці викрили в листопаді минулого року на Полтавщині. Вся продукція виготовлялася під виглядом відомих брендів. Її реалізовували через довірених осіб: розвозили вантажівками за готівку та відправляли поштою.

Організатором схеми виявився співзасновник легальної тютюнової компанії, який перетворив власне підприємство у Кременчуці на підпільний цех. Він та 10 співучасників отримали підозри за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, повідомив генпрокурор.

За його словами, тоді під час обшуків вилучили 38 тонн тютюнової сировини, 250 тисяч пачок цигарок, понад 6 тисяч літрів алкоголю, 190 тисяч підроблених акцизних марок та повні виробничі лінії. Загальна вартість – близько 50 мільйонів гривень.

У ході досудового слідства проведено ряд експертиз, та зібрано доказову базу.

"Експерти підтвердили: продукція була небезпечною для використання: тютюн містив сторонні домішки та не відповідав стандартам, алкоголь – вимогам до горілчаних виробів. Фактично йдеться не просто про контрафакт, а про продукцію, яка могла завдати шкоди здоров'ю і навіть життю людей", – зазначив Кравченко.

Він також додав, що збитки бюджету за несплачені податки становлять 16 мільйонів гривень.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Чернівецької обласної прокуратури, досудове розслідування – детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області за оперативного супроводу Державної прикордонної служби України.

