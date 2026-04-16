"Київський радіозавод" продали у 23 рази дешевше ринку: триває розслідування

Будівлі "Київського радіозаводу" продали у 23 рази нижче ринкової вартості

Понад 10 тис. кв. м. майна Державної акціонерної холдингової компанії "Київський радіозавод" перейшли в приватну власність за 2,7 млн грн, коли їхня ринкова вартість становила понад 62 млн грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У 2016 році було продано 6 об'єктів нерухомості, серед яких корпуси заводоуправління, караульні приміщення та виробничі будівлі. Для цього продажу було призначено арбітражного керуючого на посаду ліквідатора стратегічного підприємства.

Внаслідок дій ліквідатора держава втратила майже 60 млн грн, що підтверджено судовою економічною експертизою. На майно колишнього радіозаводу накладено арешт. Також наразі проводиться досудове розслідування.

Також продаж відбувався попри заборону на приватизацію майна підприємств космічної галузі.

Правоохоронні органи повідомили ліквідатору про підозру у зловживанні повноваженнями, яке спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 3 ст. 365-2 КК).

Йому загрожує строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна.

8 жовтня 2025 року Фонд державного майна за майже 31 млн. грн продав 50% +1 акції ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод". Попередні 17 аукціонів були невдалими.