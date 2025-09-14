Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи

Господарський суд Вінницької області відмовив у позові прокуратури, яка намагалася домогтися знесення багатоповерхівки, збудованої впритул до вінницької школи.

Про це свідчить рішення суду від 21 серпня.

У 2009 році відділення Фонду держмайна по Вінницькій області продало ПП "Кадровий навчальний інформаційний центр "Константа" незавершене будівництво-прибудову до середньої загальноосвітньої школи (наразі ліцей) №11, яке розташоване у Вінниці по вул. Стаханівська (тепер Тараса Сича), 38. Стан готовності - 35%.

Згідно з договором купівлі-продажу, підприємство зобов'язувалося завершити будівництво з подальшим розміщенням адміністративно-офісних приміщень, або спорткомплексу, або освітньо-культурного, або лікувально-профілактичного закладів, або житлового фонду.

"Константа" вирішила звести будинок сімейного типу для проживання студентів та викладацького складу. Йшлося про чотириповерхівку з мансардою.

Водночас замість цього впритул до школи побудували п`ятиповерховий житловий будинок з підвалом.

Прокуратура дійшла висновку, що "Константа" незаконно та самочинно звела прибудову впритул до ліцею, порушила будівельні норми, тому вимагала у суді знести будинок.

Суд не погодився з думкою прокуратури. Він зауважив, що "знесення самочинного об`єкта нерухомості є крайньою мірою впливу на забудовника і можливе лише тоді, коли використано всі передбачені законодавством заходи з метою усунення порушень та коли неможлива перебудова об`єкта нерухомості чи особа відмовляється від здійснення такої перебудови".

Водночас прокурор не заявляв вимог про перебудову чи інші варіанти, крім знесення будинку.

"Встановлений судовою експертизою факт побудови п`ятиповерхового житлового будинку з підвалом, а не чотириповерхового з мансардою жодним чином не вказує на необхідність знесення об`єкта в цілому. Навпаки, як зазначив експерт, це цілком може бути архітектурним рішенням, запропонованим проєктувальником", - йдеться в рішенні суду.

Власником ПП "Кадровий навчальний інформаційний центр "Константа" є Костянтин Сторожук, директор - Олександр Соколовський.

