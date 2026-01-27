Податкова перевірила курорти на Франківщині та виявила нелегальний готель

З початку року в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті "Буковель" податківці зафіксували порушень на 3,2 млн гривень та виявили готель без державної реєстрації.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"З початку 2026 року в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті "Буковель" податківці вже зафіксували порушень на 3,2 млн грн", – говориться у повідомленні.

Проведено 62 фактичні перевірки, виявлено 22 неоформлених найманих працівники. Податківці зафіксували готель, який працював без державної реєстрації.

Під час однієї з перевірок також вилучено з незаконного обігу 184 нікотиновмісних рідини (нікобустерів), що використовуються в електронних сигаретах.

"При перевірках суб'єктів господарювання, що декларують незначні обсяги виторгів, застосовується хронометраж господарських операцій. Такий механізм дає позитивні результати – обсяг виторгів через РРО під час спостереження збільшується в середньому на 20%", – розповідає податкова служба.

Перевірки проводяться у вихідні з одночасним проведенням хронометражів, зокрема у закладах харчування на верхніх точках витягів та перехрестях гірськолижних трас.

Попри пізній старт гірськолижного сезону у 2025 році, обсяг виторгів за листопад – грудень зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – на 545,3 млн грн. Загальний виторг за цей період склав 1,78 млрд грн проти 1,24 млрд грн роком раніше.

Подібні перевірки проводяться систематично з урахуванням ризиків порушення податкового законодавства.

Протягом 2025 року в курортній зоні Яремчанщини та на гірськолижному курорті "Буковель" було проведено 214 фактичних перевірок. Виявлено 472 порушення податкового та іншого законодавства на суму 3,4 млн грн.

Виявили 26 неоформлених найманих працівників, п'ять випадків підприємницької діяльності без державної реєстрації та проведення розрахункових операцій без застосування РРО/ПРРО.

"Такий контроль дозволяє підвищувати прозорість бізнесу, запобігати порушенням та забезпечувати легальну працю у курортній зоні", – зазначає податкова.

