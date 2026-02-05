Київські прокурори судяться з забудовником, який обмежив прохід до води на Трухановому острові

Прокуратура звернулась до Господарського суду з позовом: хоче знести самочинно побудовану нерухомість та усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою водного фонду на острові Труханів у місті Києві.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"Спеціалізована екологічна прокуратура Київської міської прокуратури звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою водного фонду площею майже 0,5 га на острові Труханів у місті Києві шляхом знесення самочинно побудованої нерухомості", – говориться у повідомленні.

Прокурори встановили, що юридична особа, зареєстрована за кордоном, ще у 2002 році придбала будівлю реабілітаційного центру площею 206,00 кв. м, розміщену на Трухановому острові, яку надалі знесли.

Після цього без дозволів, у тому числі без рішення Київської міської ради про відведення земельної ділянки, побудували новий об'єкт житлової нерухомості площею понад 1 000 кв. м, який незаконно зареєстрували.

"Територію навколо будинку огороджено, тож мешканцям Києва обмежено доступ на частину острова та річки Дніпро", – говориться у повідомленні.

"Труханів острів – це цінна природна територія, зарезервована для заповідання, відтак там заборонена господарська та інша діяльність, що негативно впливає на навколишнє природне середовище. Зокрема, під забороною там і будівництво об'єктів нерухомості", – наголошує прокуратура.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі, судовий розгляд триває.

