В Києві під час ворожої атаки зазнав пошкоджень ЖК "Сирецькі сади"

Внаслідок ворожої атаки вночі проти 16 квітня зазнав пошкоджень житловий комплекс "Сирецькі сади" в Києві.

Про це повідомляє девеплопер проєкту "Інтергал-Буд".

Компанія зазначила, що перебуває в постійному контакті з ДСНС, поліцією та місцевою владою. На місці вже працюють усі відповідні служби.

"Керуюча компанія разом із мешканцями та волонтерами вже розпочали ліквідацію наслідків. Команда "Інтергал-Буд" також на місці: проводимо обстеження, фіксуємо пошкодження та визначаємо обсяг відновлювальних робіт", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами, у столиці лунали вибухи, виникли пожежі. Спочатку повідомлялося, що в Києві загинули дитина і жінка, є потерпілі, серед яких – медики, що виїхали на виклик.

Під час російської атаки на Київ одна з ракет розірвалася поряд з будівельним майданчиком девелоперської компанії SAGA Development на Почайній, поранення отримали шестеро будівельників.