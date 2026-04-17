Правоохоронці вручили підозри "криптокредиторам", які тиснули на клієнтів

Правоохоронці повідомили про підозру сімом членам організованої групи, що видавала криптокредити через вебсервіс BitCapita та погрозами змушувала клієнтів платити непередбачені відсотки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Голосіївської окружної прокуратури Києва сімом мешканцям Дніпропетровської області повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану та примушуванні до виконання цивільно-правових зобов'язань.

"Онлайн-кредити видавали у криптовалюті Tether (USDT). Кредитори самовільно встановлювали для позичальників надвисокі відсотки, пеню, та штрафи", – розповідають у прокуратурі.

Зокрема, позичальник мав сплатити 7% від суми кредиту одноразово і 0,6% за кожен день, діючи поза правовим полем. Коли клієнти не могли повернути гроші, або ж не хотіли платити додаткові штрафи, їм погрожували та залякували.

За даними слідства, внаслідок злочинних дій так званої кредитної установи на цей час встановлено 41 потерпілого, їм завдано збитків на загальну суму 5,3 млн гривень.

Серед підозрюваних організаторка незаконної схеми та шестеро осіб, які виконували роль колекторів, обдзвонюючи боржників та вимагаючи гроші.

У лютому 2025 року після численних скарг клієнтів Національний банк України визнав діяльність BitCapital незаконною.

Досудове розслідування проводять слідчі Голосіївського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Кіберполіції та спецпідрозділів НПУ.

У Львові розслідують масштабний кіберзлочин на понад 127 мільйонів гривень, які злочинці отримали, втрутившись в роботу системи дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-банк".

Поліція викрила організовану групу, яка через POS-термінали ошукала банки на понад 13 мільйонів гривень.

Раніше за процесуального керівництва Київської міської прокуратури було повідомлено про підозру двом особам, які не заплатили за товар, внаслідок чого покрити вартість довелося банку-гаранту.

Раніше оперативники кіберполіції та слідчі Нацполіції викрили хакерів, які з 2018 року атакували світові компанії, зашифровуючи їхні сервери, спричинили збитків на суму у понад 3 млрд грн.