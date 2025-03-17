Інвестори повертаються до російських активів на тлі зближення Трампа та Путіна – FT

Хедж-фонди та брокери шукають способи інвестувати в російські активи, сподіваючись, що можливе зближення Дональда Трампа з Володимиром Путіним приверне капітал до економіки РФ.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що деякі інвестори проявляють інтерес до російських облігацій та рубля, адже вони очкують, що Трамп може послабити санкції проти Москви. На їхню думку, угода про припинення вогню у війні Росії проти України стане кроком у цьому напрямку.

Попри санкції, певні західні фонди шукають способи працювати з російськими облігаціями, які після вторгнення РФ в Україну у 2022 році майже втратили цінність, але тепер починають відновлювати позиції.

"Безумовно, існує певний ажіотаж, переважно в середовищі хедж-фондів", – каже аналітик інвестиційної компанії Ninety One Роджер Марк. Водночас він наголошує, що торгівля рублем залишається вкрай обмеженою, а більшість російських облігацій недоступні для іноземних інвесторів через санкції та внутрішні обмеження.

У виданні додають, що обсяги міжнародної торгівлі рублем впали до 50 млн дол на тиждень, тоді як до великої війни вони вимірювалися мільярдами.

Частина трейдерів використовує казахстанський тенге як проксі-валюту для операцій з рублем, що дозволяє збільшити обсяги торгів до 100-200 млн дол на тиждень. За 2025 рік рубль зріс майже на третину стосовно долара на сподіваннях щодо закінчення трирічного конфлікту.

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