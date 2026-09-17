Близько 25 тисяч північнокорейців збирають дрони в РФ

У звіті США та їхніх союзників зазначено, що Росія все активніше залучає північнокорейських робітників до виробництва військових дронів для використання проти України, попри міжнародні санкції, що дає Пхеньяну ключове джерело доходів для фінансування його незаконних озброєних програм.

Про це повідомляє Bloomerg.

За оцінками, до 25 000 північнокорейців працюють у російській галузі виробництва дронів, зокрема на підприємствах в Алабузі (Татарстан), де збирають безпілотні літальні апарати, – йдеться у звіті Групи з моніторингу багатосторонніх санкцій, опублікованому в середу.

У звіті зазначено, що, за оцінками, північнокорейські робітники за кордоном заробили для режиму Кім Чен Ина минулого року до 800 мільйонів доларів, забезпечивши фінансування його незаконних ядерних програм та програм з розробки балістичних ракет, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Ця ситуація підкреслює, що поглиблення військових зв'язків між Росією та Північною Кореєю виходить за межі озброєння та військ і поширюється на сферу праці та промислове виробництво.

Росія отримує новий резерв робочої сили для галузей, що підтримують її війну в Україні, тоді як режим Кіма отримує доступ до іноземної валюти, яка допомагає фінансувати його ядерні програми та програми з розробки балістичних ракет, що ще більше підриває систему санкцій, яку колись сама Москва допомагала впроваджувати.

У звіті зазначено, що північнокорейські робітники в Росії маскуються під студентів за допомогою візової схеми, щоб уникнути санкцій.

Північнокорейський робітник заробляє там в середньому 7 500 доларів на рік, більшу частину яких конфіскує режим Кіма. У деяких випадках конфіскована сума перевищує їхні фактичні заробітки, йдеться у звіті.

Місячна заробітна плата північнокорейців, які працюють у Росії, може бути вп'ятеро вищою за ту, яку вони можуть заробити в Китаї, що робить Росію дедалі привабливішим напрямком для Пхеньяну.

Наприкінці 2025 року, за оцінками, у Китаї працювало від 20 000 до 70 000 північнокорейських робітників, а в Росії – ще від 15 000 до 30 000, йдеться у звіті.

США та їхні союзники, зокрема Південна Корея та Японія, входять до складу групи з 11 країн, яка контролює дотримання санкцій проти Північної Кореї.

Ця група була створена після того, як у 2024 році Росія наклала вето, що призвело до припинення мандата групи експертів ООН, яка протягом 15 років звітувала про ухилення Північної Кореї від санкцій та розвиток її ядерного арсеналу.

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