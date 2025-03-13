Кремль готується до послаблення санкцій: просить бізнес надати пропозиції

Міністерство промисловості й торгівлі РФ звернулося до компаній із проханням вказати, які санкції потрібно скасувати в першу чергу.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що уряд прагне визначити найболючіші обмеження перед можливими переговорами з Вашингтоном.

Підприємства отримали форму для заповнення, де їх просять вказати, які санкції найбільше заважають роботі. Найсерйозніші проблеми, на думку бізнесу, пов’язані з транскордонними платежами, а також санкціями проти російського нафтового танкерного флоту.

Зазначається, що найбільш вірогідним результатом у найближчій перспективі є послаблення вторинних санкцій, спрямованих на компанії в третіх країнах, що дозволяє Росії обходити обмеження. Це також покращило б прийом карток "Мир", які Москва використовує як альтернативу Visa та Mastercard.

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