Європейська правда

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже вирішила внести до списку небажаних для Латвії осіб найвідомішого російського хокеїста Александра Овечкіна, а також олігарха Умара Кремльова, наближеного до правителя Росії Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Обом особам на невизначений термін заборонено в'їзд до Латвії.

Як повідомила Браже, рішення ухвалено відповідно до пункту 1 частини 3 статті 104 Закону про імміграцію, який передбачає: "Якщо іноземець є небажаною для Латвії особою (persona non grata), рішення про його включення до списку ухвалює міністр закордонних справ".

Овечкін знову опинився в центрі критики напередодні очікуваних у Росії парламентських виборів, оскільки вкотре виступив як прихильник у політичній рекламі режиму Путіна.

У свою чергу, Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), опинився в центрі скандалу після того, як стало відомо, що він переказав сотні тисяч доларів на весілля сина президента США Дональда Трампа – Дональда Трампа-молодшого, яке відбулося в травні на Багамах.

Генпрокурор США Тодд Бланш дав зрозуміти, що не збирається проводити розслідування щодо весільних святкувань Дональда Трампа-молодшого, які частково профінансував російський олігарх Умар Кремльов.

Члени сім'ї президента Дональда Трампа категорично заперечували, що знайомі з Кремльовим, тоді як демократи на Капітолійському пагорбі пообіцяли провести розслідування.