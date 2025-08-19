Херсон продовжує будувати підземні школи попри розірвані договори

У Херсоні на території шкіл №41 та №55 тривають будівельні роботи, попри те, що договори з підрядними компаніями, які мали зводити великі укриття, офіційно розірвані.

Про це пише МОСТ.

Журналісти зафіксували, що роботи на цих об’єктах велися навіть у вихідні.

За словами одного у будівельників, наразі вони завершують роботи, які не завершили попередні підрядники і "було неправильно зроблено", говориться у публікації.

"МОСТ намагався отримати коментарі від начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька та начальника Управління капітального будівництва ХМР Дениса Холодова, однак відповідей за два дні ми так і не дочекались", – говориться у повідомленні.

У червні начальник ХМВА Ярослав Шанько заявив, що будівництво "підземних шкіл" призупинено, адже необхідно було провести аналіз та перевірити доцільність будівництва цих укриттів, зазначає видання.

Як з’ясували журналісти ЦЖР, 28 липня Денис Холодов підписав два накази про розірвання договорів з ТОВ "Тенсенс", яке й мало будувати укриття у школі №55 та ВПУ №2. При цьому компанія отримала частину коштів за обома об’єктами загальною сумою в 34 мільйони гривень.

"З ТОВ "Мегаплан Фаст", яке мало будувати укриття в школі № 41, теж розірвали. При цьому після розірвання Управління капітального будівництва вимагало звільнити будівельний майданчик та передати всю технічну документацію", – повідомляє МОСТ.

"З вересня 2024 року слідчі херсонського управління Нацполіції розслідують кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів через завищення цін на матеріали і роботи під час будівництва укриття у 41-й школі", – нагадує видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що для будівництва протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів правобережжя Херсонщини розробили 12 проєктів. Але "підземна школа" у розумінні чиновників – це захисна споруда цивільного захисту, що забезпечує захист дітей під час загрози обстрілів та яка має декілька пристосованих та обмежених за місткістю приміщень.

Раніше повідомлялося, що місті Дніпро будівництво першої підземної школи, яке фінансується міським та державним бюджетами, вже на фінальній стадії.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.

Раніше повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок. Також повідомлялося, що стати першим містом в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок, може стати і Запоріжжя.