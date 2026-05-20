Порушення правил безпеки: директора фірми оштрафували за загибель працівника на будівництві

Директора фірми оштрафували за загибель працівника на будівництві

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним директора ТОВ "Ван ЛТД" у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі працівника.

Про це повідомляє Незалежний громадський портал з посиланням на вирок суду.

Посадовця оштрафували на 51 тис. грн.

Трагедія сталася 9 березня 2020 року під час будівництва магазину на вулиці Панаса Мирного у Хмельницькому.

Як встановило слідство, один із робітників перевозив гідравлічний візок сходами з третього на другий поверх будівлі.

Під час спуску чоловік опинився на краю бетонної плити та впав із висоти понад 1,3 метра. Від отриманих травм працівник загинув.

Правоохоронці встановили, що роботи на об'єкті проводилися з численними порушеннями вимог охорони праці.

Зокрема, працівники виконували висотні роботи без засобів індивідуального захисту, не проходили необхідного інструктажу та спеціального навчання.

Крім цього, робітники офіційно не були працевлаштовані.

Слідчі також з'ясували, що директор підприємства не отримав дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та повідомив, що перерахував 100 тис. грн на рахунок благодійного фонду.

Суддя Олег Антонюк визнав директора винним за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Статистика загибелі та травматизму на робочих місцях в Україні різко ускладнилася через військову агресію, яка додала смертельні ризики від бойових дій та вибухонебезпечних предметів.