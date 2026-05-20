Уряд створив корупційний механізм для будівельних закупівель – TI Ukraine

Намагаючись пришвидшити будівельні закупівлі, уряд створив новий механізм, який дозволяє віддавати контракти обраним підрядникам.

Про це йдеться у аналітиці Transparency International Ukraine.

Кабінет Міністрів дозволив органам місцевого самоврядування, облдержаднімістраціям і централізованій закупівельній організації Агентства відновлення проводити замість звичних будівельних тендерів особливі рамкові угоди.

Це обмежує можливості для бізнесу відстоювати свої права на таких закупівлях в Антимонопольному комітеті України та можливості Держаудитслужби моніторити їх, стверджує TI Ukraine.

Для укладення рамкової угоди учасники обох експериментів будуть проводити кваліфікаційний відбір. А для вибору виконавця конкретного договору про закупівлю з-поміж учасників угоди, можна буде обрати один з інструментів: або відкриті торги, або запит пропозицій.

TI Ukraine зазначає, що аналіз постанов виявив низку ризиків і колізій. Зокрема, йдеться про занадто широке коло замовників — учасників експерименту та "закороткі строки подання пропозицій, можливість встановити необмежений критерій фінансової спроможності".

Також аналітики звертають увагу на відсутність вимоги оприлюднювати інформацію про строки оплати, неоднозначне регулювання змісту звітів про укладення і зміну договорів у системі Prozorro.

"Фактично хотіли пришвидшити і підвищити ефективність будівельних закупівель, а на практиці створили новий механім, як віддавати будівельні контракти обраним підрядникам", – говориться у публікації.

Окрім цього, це перевищення повноважень урядом. Також ці зміни суперечать профільному законодавству і європейським директивам (Директива 2014/24/ЄС), зазначає громадська організація.

TI Ukraine закликає Кабмін "якнайшвидше скасувати дві постанови, якими він запровадив цей небезпечний експеримент".

"Закликаємо скасувати постанови № 520 і №521, а у разі необхідності підвищити ефективність ЦЗО Агентства відновлення, для неї рамкові угоди можна передбачити в Особливостях №1178 — але виключно з оскарженням до АМКУ, моніторингами Держаудитслужби та за умови усунення інших ризиків", – говориться у публікації.

Раніше уряд повідомив, що запроваджує новий підхід до закупівель у проєктах будівництва за публічні кошти і змінює підхід до ціноутворення в будівництві, щоб наблизити кошториси до реальних ринкових умов.

Уряд ухвалив пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови.

Також уряд повідомив, що змінив підхід до розрахунку зарплат у будівництві за публічні кошти, що має зменшити можливості маніпуляцій у кошторисах.

Раніше повідомлялося, що благодійний фонд "Пісні, народжені в АТО" опинився в центрі масштабної державної будівельної програми, причому ще до виділення бюджетних коштів були зареєстровані потрібні фірми та розроблений архітектурний проєкт.

Раніше "Наші гроші" повідомляли, що Мінекономіки готує зміни до урядової "нормативки", яка регулює порядок проведення тендерів в капітальному будівництві – хоче виключити умови розрахунку з істотних умов договорів.

Це дасть можливість змінювати ці умови вже після укладання угод з переможцем торгів і відкриває дорогу для маніпуляцій: у тендерну документацію будуть свідомо прописувати мізерне фінансування чи неадекватні умови розрахунку.