В Україні будівництво житла подорожчало цьогоріч майже на 20%: які основні фактори

Собівартість будівництва житла з початку 2025 року виросла в середньому на 10-25% залежно від класу житла.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на забудовників.

Основними факторами зростання стали подорожчання будівельних матеріалів та логістики, а також збільшення зарплат у галузі.

За даними компанії City One Development, ціни на будівельні матеріали з початку 2025 року демонструють помірне зростання в середньому на 10%. Так, ціна на бетон зросла на 6%, метал – понад 2%, цемент – понад 10%, штукатурку – понад 13%, а цегла піднялася в ціні на понад 9%.

У Alliance Novobud розповіли, що гідроізоляційні матеріали в ціні зросли на 7-10%, кабельна продукція на 10-15%. Крім того, суттєво подорожчали утеплювач та залізобетонні вироби – до 25%, ПВХ вікна – майже на 20%, радіатори опалення – на 23,5%. Крім того, збільшилися ціни майже на всі види будівельно-монтажних робіт: з початку року зростання становило 15-25%.

За інформацією Enso Раміля Мехтієва, найбільше подорожчали інженерні системи та оздоблювальні матеріали.

У DIM зазначили, що найбільше подорожчали будівельні матеріали, які залежать від імпорту складових, енерговитрат у виробництві або логістики. Ціни на іноземні матеріали здебільшого не змінилися, тоді як українські виробники змушені підвищувати ціни на свою продукцію через релокації, призупинення та обмеження виробництва через війну.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2025 року в Україні було розпочато будівництво 48,9 тис. квартир і приватних будинків — це на 35% більше, ніж торік.