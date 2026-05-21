Уряд виділив кошти на відновлення будинків у Запоріжжі та на Черкащині

Уряд виділив 162,7 мільйона гривень для завершення відновлення у Запоріжжі та на Черкащині трьох пошкоджених ударами РФ багатоквартирних будинків і реконструкцію корпусу міської лікарні.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

Уряд ухвалив розроблену Мінрозвитку постанову про виділення 162,7 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення у 2026 році чотирьох проєктів відновлення у Запорізькій та Черкаській областях. У попередніх роках проєкти фінансувалися за рахунок коштів цього фонду.

Завдяки виділеному фінансуванню буде завершено відновлення трьох багатоквартирних житлових будинків (два будинки – в Запоріжжі та один – в Умані), а також реконструкція лікувального корпусу Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги у Запоріжжі.

Усі ці об'єкти зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Один з найбільших проєктів – відбудова житлового будинку по вул. Зестафонська у Запоріжжі, зазначили у міністерстві.

"Після російського удару у жовтні 2022 р. два під'їзди були повністю зруйновані. Наразі будівельна готовність об'єкта становить 85%, а після завершення робіт свої домівки зможуть повернути 186 мешканців", – говориться у повідомленні.

Завершення капітального ремонту будинку на проспекті Соборному у Запоріжжі, який постраждав від ракетного удару у 2023 р., дозволить повернути житло ще 60 мешканцям.

У Черкаській області буде завершено реконструкцію багатоквартирного будинку в Умані, готовність якого вже становить 90%. Після його відновлення житло отримають 217 мешканців.

Загалом реалізація проєктів дозволить відновити 187 квартир та повернути житло понад 450 мешканцям пошкоджених будинків Запоріжжя та Умані.

Тим часом реконструкція лікувального корпусу Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги у Запоріжжі дозволить забезпечити повноцінну роботу відділень та підвищити безпеку медзакладу.

