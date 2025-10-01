Харків хоче відсудити в "Укрнафти" два мільйона гривень

Харківська міська рада вимагає від компанії "Укрнафта" повернення понад 2 млн грн за користування земельною ділянкою з 2020 по 2022 роки.

Про це повідомляє "Думка".

Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справі за позовом Харківської міської ради до Акціонерного товариства "Укрнафта", повідомляє сайт.

"Міська рада заявляє, що компанія фактично користувалася земельною ділянкою на проспекті Льва Ландау, 27/1, без договору оренди у період з 1 січня 2020 року по 28 лютого 2022 року", – говориться у повідомленні.

На думку позивача, це стало причиною безпідставного збереження коштів, які "Укрнафта" мала сплатити за користування землею.

"Враховуючи воєнний стан в Україні, суд задовольнив прохання представника "Укрнафти" брати участь у судових засіданнях у режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів", – додає "Думка"

Підготовче засідання призначене на 22 жовтня 2025 року.

Нагадаємо:

На Харківщині прокуратура ініціювала судовий розгляд через багатомільйонний борг компанії за концесію ТЕЦ.

Також раніше повідомлялося, що компанія "Укрнафта" планує збудувати сучасну парогазову ТЕЦ.

АТ "Укрнафта" 11 вересня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою Gibson, Dunn & Crutcher LLP (США) про послуги з адвокатської діяльності вартістю $1,4 млн.

АТ "НАК "Нафтогаз України" 11 вересня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою Loyens & Loeff N.V. (Нідерланди) про юридичні послуги на 700 тис євро, або 33,77 млн грн. Вони стосуються рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації Групі Нафтогаз $5 млрд за захоплені Росією активи в Криму.

АТ "Укрнафта" за підсумками січня-червня 2025 року отримало чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн.