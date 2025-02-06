"Укрнафта" планує збудувати парогазову ТЕЦ

Компанія "Укрнафта" планує збудувати сучасну парогазову ТЕЦ.

Про це йдеться на сайті компанії.

За словами директора "Укрнафти" Сергія Корецького, він з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку детально обговорили статус проєктів, над якими вже працює компанія, та намітили чіткі кроки щодо планування додаткового фінансування для будівництва нової сучасної генерації.

Зокрема, йдеться про будівництво найсучаснішої парогазової ТЕЦ, що буде здатна забезпечити електроенергією та теплом населення, а також генерувати пару для технологічних процесів індустріальних підприємств.

В компанії нагадали, що наприкінці 2024 року "Укрнафта" отримала від ЄБРР 80 млн євро на будівництво сучасної розподіленої газової генерації. Наразі банк проводить транспарентні процедури з залучення постачальників обладнання.

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" працює над реалізацією проєктів з генерації енергії з власного газу загальною потужністю до 370 МВт.