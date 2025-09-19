"Нафтогаз" за 700 тисяч євро найняв юристів для "боротьби" з РФ в судах Нідерландів щодо Криму

АТ "НАК "Нафтогаз України" 11 вересня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою Loyens & Loeff N.V. (Нідерланди) про юридичні послуги на 700 тис євро, або 33,77 млн грн. Вони стосуються рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації Групі Нафтогаз $5 млрд за захоплені Росією активи в Криму.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

На два роки фірмі замовили адвокатські послуги щодо здійснення захисту, представництва прав та інтересів "Нафтогазу" в судах Нідерландів з усіх питань, що пов’язані зокрема з оскарженням остаточного рішення у справі РСА № 2017-16.

Погодинна ставка партнера становить 556 євро, старшого юриста – 416 євро, а молодшого юриста – 208 євро.

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено законом для закупівель послуг з адвокатської діяльності.

Раніше, у квітні 2025 року "Нафтогаз" замовив "Havel & Partners s.r.o." (Чехія) адвокатські послуги у Чехії, пов’язані з виконанням цього рішення, за 300 тис євро, або 13,98 млн грн.

Видання нагадало, що у жовтні 2016 року "Нафтогаз" та шість інших компаній Групи ініціювали арбітражне провадження при Арбітражному трибуналі при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі проти РФ на підставі Угоди між Кабміном та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

"Нафтогаз" просив Арбітражний трибунал зобов’язати Росію виплатити компенсацію за порушення згаданої угоди, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій "Нафтогазу", що стали однією з основних мішеней РФ у Криму у 2014 році.

У лютому 2019 року Арбітражний суд виніс часткове рішення на користь "Нафтогазу", в якому підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду цієї справи та встановив, що Росія порушила свої зобов’язання за згаданою угодою шляхом незаконної експропріації інвестицій Нафтогазу в Криму.

У квітні 2023 року Арбітражний трибунал остаточно зобов’язав Росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи "Нафтогаз" у Криму в 2014 році.

У грудні 2024 році Росія програла касацію щодо часткового рішення та оскаржувала остаточне рішення.

