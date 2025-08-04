Концесіонер ТЕЦ на Харківщині заборгував державі понад 15 мільйонів гривень

На Харківщині прокуратура ініціювала судовий розгляд через багатомільйонний борг компанії за концесію ТЕЦ.

Про це з посиланням на Харківську обласну прокуратуру повідомляє "Думка".

Загальна сума збитків у Харківській області сягає 15,2 млн грн.

"Саме стільки за користування державним майном зобов'язане було сплатити підприємство, яке понад рік не перераховувало кошти до бюджету", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що ТОВ на підставі договору концесії отримало в управління цілісний майновий комплекс державного підприємства ТЕЦ-2 "Есхар". Строк дії договору сягав 49 років.

"Згідно з умовами, підприємство зобов'язане сплачувати кошти щоквартально. Однак протягом 2024 року воно цього не робило. Загальна сума стягнення з урахуванням основного боргу, штрафів, інфляційних втрат та 3% річних становить понад 15,2 млн грн", – повідомдяє "Думка".

Наразі Господарський суд Харківської області відкрив кримінальне провадження у справі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що податковий борг до зведеного бюджету з початку 2023-го року до І півріччя 2025 року зріс на більш ніж 27 млрд грн, при цьому понад 22,6 млрд грн безнадійного податкового боргу за цей період списано, що є значними втратами для бюджету.

Також повідомлялося, що Рахункова палата під час аудиту виявила недоліки у процесі використання виділених коштів та реалізації невідкладних заходів щодо усунення наслідків руйнування Каховської ГЕС, але ефективність використання коштів покращилася.

Також повідомлялося, що у Одесі планують побудувати теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на паливі, що виробляється з відходів. Місто вже виділило земельну ділянку площею 4 гектари, визначено відповідальне комунальне підприємство, підведено всі необхідні інженерні мережі, зокрема газопровід, а також узгоджено схему теплопостачання з Мінрозвитку.

Також раніше повідомлялося, що компанія "Укрнафта" планує збудувати сучасну парогазову ТЕЦ.