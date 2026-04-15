"Укрнафта" та "Укргазвидобування" вперше спільно пробурили газову свердловину

ПАТ "Укрнафта" і АТ "Укргазвидобування" реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини на об'єкті "Укрнафти".

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Посилюємо синергію між компаніями групи "Нафтогаз". "Укрнафта" та "Укргазвидобування" реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини на одному з родовищ "Укрнафти", – написав він у Facebook.

За його словами, глибина свердловини — 5 681 метр.

Вже на 2026 рік заплановано додатково 8 нових свердловин в такій співпраці.

"Укргазвидобування" забезпечило буріння власними верстатами. "Укрнафта" буде відповідати за подальшу експлуатацію свердловини", – повідомив Корецький.

За його словами, підтримка власного видобутку газу — один із ключових пріоритетів "Нафтогазу" в умовах постійних обстрілів ворога.

"Синергія між компаніями групи дозволяє ефективніше використовувати ресурси та пришвидшувати реалізацію проєктів, які дають конкретний результат", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в "Укрнафті" сформували повний цикл внутрішнього пакерного сервісу для робіт на свердловинах, що дозволить виконувати ключові операції власними силами та самостійно контролювати якість і строки.

"Укрнафта" провела понад 1210 км² 3D сейсморозвідувальних досліджень у різних регіонах України, вивчаючи надра для планування буріння.