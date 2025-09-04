"Укрнафта" за пів року отримала понад 5 мільярдів чистого прибутку

АТ "Укрнафта" за підсумками січня-червня 2025 року отримало чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Результати діяльності компанії включені до скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності АТ "НАК "Нафтогаз України" за шість місяців, які закінчилися 30 червня 2025 року", - зазначили у компанії.

Оглядову перевірку вказаної звітності проводить KPMG. У рамках перевірки ПрАТ "КПМГ Аудит" здійснило процедури огляду фінансової інформації "Укрнафта".

"За цей же період "Укрнафта" сплатила 14,8 млрд грн податків, зборів і митних платежів до державного бюджету та перерахувала 5 млрд грн дивідендів", - розповіли у товаристві.

Як повідомлялося, чистий прибуток "Укрнафта" за результатами 2024 року становив 16,38 млрд грн. При цьому компанія перерахувала до державного бюджету 5 млрд грн дивідендів за результатами діяльності у 2024 році.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК.

Нагадаємо:

"Укрнафта" заявила, що її непаливні продажі у першому півріччі 2025 зросли майже на 75% порівняно з аналогічним періодом 2024.