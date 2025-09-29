Юристи за $1,4 мільйона проконсультують "Укрнафту" про можливі позови проти приватівців

АТ "Укрнафта" 11 вересня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою Gibson, Dunn & Crutcher LLP (США) про послуги з адвокатської діяльності вартістю $1,4 млн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 30 вересня 2025 року фірма надасть консультації щодо можливості (доцільності) подання зустрічних позовів проти кіпрських Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited та Bordo Management Limited у Лондонському суді міжнародного арбітражу по справі №153093 за позовом цих компаній проти "Нафтогазу" та "Укрнафти".

Цей етап коштує $200 тис. Якщо потім "Укрнафта" вирішить подати зустрічний позов, то Gibson Dunn консультуватиме і представлятиме її інтереси під час арбітражного розгляду справи протягом року з 1 жовтня 2025 року до 2 жовтня 2026 року з лімітом гонорару в $1,20 млн.

На другому етапі надання послуг орієнтовна ставка партнерів становитиме $2 005, старших юристів – $1 600, юристів середнього рівня – $1 200, молодших юристів – $975, а помічників юристів – $750 за годину. За справу відповідатиме партнер Gibson Dunn Патрік Пірсалл.

Якщо справа триватиме після 2 жовтня 2026 року, то річний ліміт гонорару Gibson Dunn збільшиться на 7% і надалі щороку 2 жовтня збільшуватиметься на 7% протягом усього терміну розгляду справи.

Закупівлю провели без торгів.

Згідно з обґрунтуванням, Лондонський міжнародний арбітражний суд розглядає арбітражну справу №153093 за позовом Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited та Bordo Management Limited проти "Нафтогазу" та "Укрнафти" щодо прав позивачів за угодою про розподіл продукції та відшкодування збитків.

Як повідомлялося, у 2017–2022 роках "Нафтогаз" уклав три угоди з фірмою KWM Europe LLP (Велика Британія) про представництво у цій справі в Лондонському арбітражі на загальну суму 13,00 млн євро. Позивачі були міноритарними акціонерами "Укрнафти" і пов’язані з групою "Приват". Після початку повномасштабного вторгнення Росії акції компанії, що належали групі Ігоря Коломойського, були передані в управління Міноборони України.

