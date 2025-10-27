Фонд держмайна заробив на двох аукціонах 18,5 мільйонів гривень

За день Фонд державного майна провів два успішні аукціони на суму 18,5 млн гривень.

Про це інформує пресслужба ФДМУ.

"Сьогодні команда ФДМУ провела два успішні аукціони з приватизації на суму 18,5 млн гривень. Торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі", – говориться у повідомленні.

Так, нового власника знайшла група виробничо-складських будівель та інвентарних об'єктів в місті Івано-Франківськ.

За право власності на об'єкт змагалося 6 учасників. В ході торгів вартість зросла у 2,19 раза: від початкової – 6,9 млн грн, до переможної – 15,09 млн грн (+3,02 млн гривень ПДВ). Тож загальний економічний ефект може становити 18,1 млн грн.

Також покупець знайшовся для будівлі з майном (понад 221,3 м²) в Закарпатській області.

За право власності на об'єкт змагалося 15 учасників, завдяки конкуренції відбулося зростання вартості 385 разів: від стартової – 8,8 тис. грн, до переможної – 3,4 млн грн (+680 тис. грн ПДВ). Таким чином загальний економічний ефект може становити 4,08 млн грн.

"Після повної оплати лотів з урахуванням ПДВ, переможці аукціонів отримають у власність об'єкти за які змагалися", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

З 1 січня по 30 вересня від приватизації держмайна та інших надходжень, пов'язаних з процесом приватизації, до держбюджету України перераховано понад 2,2 млрд грн. Приватизаційний план на 2025 рік передбачає 3,2 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що портфель об'єктів малої приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів, а у портфелі великої приватизації – 19 об'єктів.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що результат аукціонів з малої приватизації на Prozorro.Продажі за сім років — понад 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень.