Приватизація держмайна 2025: комітет ВР перевірив виконання плану

З 1 січня по 30 вересня від приватизації держмайна та інших надходжень, пов'язаних з процесом приватизації, до держбюджету України перераховано понад 2,2 млрд грн. Приватизаційний план на 2025 рік передбачає 3,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

"Комітет з питань економічного розвитку тримає на контролі надходження коштів від приватизації державного майна. У рамках парламентського контролю Комітет постійно здійснює моніторинг за надходженням коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна", – говориться у повідомленні.

Відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" для Фонду державного майна України плановий показник надходжень коштів від приватизації державного майна встановлено у розмірі 3 200 000 тис. грн.

Станом на 30 вересня 2025 року приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації, включений до переліку об'єктів великої приватизації державної власності та 1 235 об'єктів малої приватизації, включених до переліків об`єктів малої приватизації.

"За період з 01 січня 2025 року по 30 вересня 2025 року від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації, до Державного бюджету України перераховано 2 237 876,65 тис. грн", – говориться у повідомленні..

Завдання з надходження коштів від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном встановлено на рівні 1 000 000 тис. грн.

З початку року ФДМУ забезпечено надходження до держбюджету 735 812,73 тис. грн від оренди держмайна. З них: 732 545,21 тис. грн від орендної плати за користування державним майном та 3 267,52 тис. грн – реєстраційного і гарантійного внесків, що сплачені учасниками орендних аукціонів в процесі передачі держмайна в оренду.

Нагадаємо:

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що портфель об'єктів малої приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів, а у портфелі великої приватизації – 19 об'єктів.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що результат аукціонів з малої приватизації на Prozorro.Продажі за сім років — понад 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень.

Раніше Рахункова палата України за результатами аналізу річного звіту Фонду держмайна дійшла висновку, що ФДМУ неналежним чином здійснює бухгалтерський облік санкційних активів, що унеможливлює надання коректної оцінки їх стану, вартості тощо.