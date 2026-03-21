Уряд створив новий механізм виявлення непрофільного держмайна для приватизації

Уряд затвердив порядок формування переліку державного та комунального майна, що дозволить виводити на приватизацію сотні обʼєктів.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Кабінет Міністрів України затвердив порядок формування та оприлюднення переліків державного та комунального майна, що підлягає приватизації.

Він визначає механізм виявлення державного та комунального майна, яке не використовується для виконання функцій держави або основної діяльності підприємств, або використовуються неефективно.

"В подальшому це дозволить залучати таке майно до економічної діяльності через приватизацію. Очікується, що механізм дозволить щороку виводити на приватизацію сотні обʼєктів", – говориться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про майно органів державної влади та місцевого самоврядування, яке не використовується для виконання їхніх функцій.

Також це стосується підприємств та установ, що не використовують таке майно у своїй основній діяльності та об'єктів, які перебувають на балансі підприємств, що не підлягають приватизації, але не використовуються понад три роки.

Відповідно до затвердженого порядку, суб'єкти управління державним майном щокварталу подаватимуть Фонду державного майна пропозиції щодо включення відповідних активів до переліку об'єктів приватизації.

ФДМУ розглядатиме такі пропозиції протягом 45 календарних днів та у разі відсутності законодавчих обмежень ухвалюватиме рішення про включення майна до переліку об'єктів малої приватизації.

Окремо посилено вимоги до прозорості: переліки державного майна публікуватимуться на сайті Фонду державного майна, порталі відкритих даних та в електронній торговій системі Prozorro.Продажі.

Для комунального майна документ підвищує стандарт підготовки активів, оскільки вимагає подавати не лише назву об'єкта, а й дані про балансоутримувача, вартість, реєстраційні та земельні документи, а за наявності оренди також інформацію про договори та орендну плату.

Для комунального майна переліки формуватимуть місцеві ради на підставі пропозицій балансоутримувачів. Рішення про включення об'єктів до переліку ухвалюватимуться протягом 30 днів.

