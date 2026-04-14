Компенсацію витрат на розмінування вперше поширили на держкомпанію

Уряд включив Державний земельний банк до програми гуманітарного розмінування, завдяки чому сім тисяч гектарів держземель стануть доступними для аграріїв.

Про це повідомляє Фонд державного майна.

Ідеться про державну програму покриття витрат на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Це рішення відкриває можливість підготувати до безпечного використання 7 тис. га державних земель, говориться у повідомленні.

Землі будуть підготовлені та виставлені на прозорі онлайн-аукціони, і держава отримає надходження від ефективного використання державних земель, зазначає ФДМУ.

Вперше механізм компенсації витрат на розмінування поширено і на державного оператора, наголошують у Фонді.

"Це рішення дозволяє розблокувати тисячі гектарів державних земель та підвищити їх інвестиційну привабливість", — зазначив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Земельний банк у співпраці з Центром гуманітарного розмінування оперативно підготують землі до безпечного використання (поза межами зон підвищеної небезпеки).

При цьому Державний земельний банк заощадить майже 470 млн грн, які інакше були б спрямовані на розмінування потенційно забруднених земель, говориться у повідомленні.

Раніше уряд спростив для агровиробників умови розмінування земель коштом держави: якщо раніше вони мали відкривати в банках спецрахунки, то тепер достатньо буде лише подати заявку.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до постанови №284 – скористатися програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування зможуть фізособи або самозайняті у сфері сільського господарства.

За оцінкою Розрахункової палати, близько чверті території України, – понад 13,9 млн га, – зазнали впливу бойових дій. Водночас відновлення безпечного використання цих земель – їх обстеження та розмінування, здійснюється дуже низькими темпами.

Раніше повідомлялося, що в Україні запускають онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії".