Фонд держмайна знову виставить на продаж одну з найбільших хімічних компаній

Віктор Волокіта — 17 квітня, 15:03
Фонд держмайна України планує виставити на продаж одне з найбільших державних підприємств хімічної галузі України "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), який не вдалося продати у 2025 році.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха в інтерв'ю The New York Times.

Він розповів, що чотири інвестори (три західні та один із Близького Сходу) підписали угоди про нерозголошення для вивчення можливості участі в приватизації.

"Будемо відверті, це складний актив. Але в ньому є й великі можливості", – сказав Наталуха.

Нагадаємо:

Аукціон з приватизації АТ "Одеський припортовий завод", який був запланований на 25 листопада 2025 року, не відбувся через відсутність зареєстрованих учасників.

АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) - одне з найбільших державних підприємств хімічної галузі України. Він спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та перевантаженні хімічної продукції.

Підприємство неодноразово виставлялося на приватизацію.

