Фонд держмайна розповів, які об’єкти продав на аукціонах найдорожче

Понад 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів — результат аукціонів з малої приватизації на Prozorro.Продажі за сім років.

Про це у Facebook повідомляє Фонд державного майна України.

"За сім років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила через Прозорро.Продажі майже 21,8 млрд грн і їх було спрямовано до бюджетів різних рівнів", – говориться у повідомленні.

"З них майже 15,9 млрд грн отримав держбюджет від продажу об’єктів Фондом держмайна України та майже 6 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів від реалізації майна громад", – уточнює Фонд.

Від початку впровадження реформи в системі Прозорро.Продажі відбулося майже 7,4 тис. успішних онлайн-аукціонів. За результатами торгів вартість державного та комунального майна зросла в 2,2 раза.

"Це показує, що навіть відносно невеликі об’єкти державної власності мають попит та приносять значний фінансовий результат", — підкреслила в. о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

Важливо зазначити, що навіть попри війну цей процес не збавляє обертів. А це означає реальні інвестиції в українську економіку та додаткові надходження до державного бюджету, зміцнюючи фінансову стійкість України", — говорить вона.

Від запуску приватизаційних аукціонів за право придбати публічне майно позмагалися вже майже 18,6 тисяч учасників. В середньому на торгах за державне або комунальне майно змагалося три учасники на торги, говориться у повідомленні.

Найактивніше конкурували за недобудований спецгараж у Києві: в результаті конкуренції 48 учасників підняли вартість активу в понад 34 рази.

До пʼятірки найдорожчих лотів малої приватизації за сім років реформи увійшли:

готель «Дніпро» — 1,1 млрд грн,

Калуська ТЕЦ — понад 800 млн грн,

готель «Козацький» — 400 млн грн.

Львівська виправна колонія — 377,5 млн грн,

Івано-Франківський котельно-зварювальний завод — 320,2 млн грн.

Усі ці обʼєкти знаходилися у державній власності, зокрема два з них ФДМУ продав вже після повномасштабного вторгнення. Загалом під час дії воєнного стану організатори залучили майже 11,2 млрд грн до державного та місцевих бюджетів від приватизації.

ФДМУ нагадує, що аукціони з малої приватизації проходять в системі Прозорро.Продажі з 2018 року. Це акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки.

На цих аукціонах держава та громади продають обʼєкти балансовою вартістю до 250 млн гривень. Поряд із цим в Україні триває і велика приватизація, яка забезпечує ще більші надходження. Вона охоплює приватизацію державних активів із балансовою вартістю понад 250 млн грн і теж аукціони проводяться виключно через систему Прозорро.Продажі.

Нагадаємо:

За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень

Раніше повідомлялося, що користувачі державних сільськогосподарських земель сплатили за півріччя 526,8 мільйонів гривень.