Фонд держмайна розповів, скільки Україна отримала від приватизації

За результатами діяльності Фонд державного майна України до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень.

Про це ФДМУ повідомляє на своїй Фейсбук-сторінці.

"Станом на 16 вересня 2025 року до державного бюджету фактично перераховано 6,124 млрд гривень", – уточнили у фонді.

Цей показник, що включає надходження від приватизації та ПДВ, оренди, частини чистого прибутку державних підприємств та господарських товариств, включаючи дивіденди та продаж активів, стягнених в дохід держави.

ФДМУ продовжує демонструвати високу ефективність та стійкість навіть в складних умовах сьогодення, говориться у повідомленні.

"Кожна гривня, яку ми залучаємо, — це інвестиція в нашу перемогу і майбутнє. Ми розглядаємо це як стратегічний внесок у зміцнення економічного фронту. Фонд і надалі буде працювати над новими механізмами та проєктами, щоб забезпечити максимальну ефективність наповнення державної скарбниці", – підкреслила в. о. голови фонду Іванна Смачило.

