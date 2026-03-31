ФДМ приватизує спиртзавод на Вінничині: яку ціну запропонував переможець аукціону

Фонд державного майна України успішно провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Чечельницький спиртовий завод", що на Вінничині.

Про це повідомляється у системі Prozorro.Продажі.

Єдиним учасником торгів було ТОВ "Компанія Оіл-Транссервіс Груп".

Переможець аукціону запропонував 1,2 млн грн (стартовою була ціна 1,15 млн грн). З урахуванням ПДВ підприємство має сплатити 1,44 млн грн.

Як повідомляв Фонд держмайна, колишній спиртзавод знаходиться в смт Чечельник у Гайсинському районі Вінницької області.

До єдиного майнового комплексу входить 47 одиниць нерухомості (адмінбудівлі, цехи, склади) загальною площею 11 566,5 м². Він має у постійному користуванні дві земельні ділянки площею 22,87 га, 17 одиниць спецтехніки (вантажівки, екскаватор, напівпричепи) та 445 одиниць інвентарю (насоси, компресори, дизель-генератор, ємності).

Засновниця та керівниця столичного ТОВ "Компанія Оіл-Транссервіс Груп" - Яна Тараніна. Основний вид діяльності компанії - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

