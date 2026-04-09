Оренда держмайна: за квартал ФДМ вже на третину виконав річний план

За перший квартал держава отримала 246 мільйонів гривень надходжень від орендної плати до бюджету, що становить 30,7% річного плану Фонда держмайна.

Про це інформує пресслужба Фонду державного майна України.

ФДМУ повідомляє, що провів 164 успішні аукціони оренди проведено на суму 2 424 199 грн. Середнє зростання ціни на аукціонах – у 1,7 раза.

Фонд повідомляє про 195 договорів оренди продовжено на суму 1 834 739 грн, у 1,01 раза – середнє зростання вартості.

"Сума надходжень та результати аукціонів можуть відрізнятися, адже оплата відбувається після завершення процедур і включає платежі (орендну плату) за попередні періоди", зауважують у ФДМУ.

Найбільшими угодами були оренда нежитлових приміщень у Києві за 120 тис. грн/міс, двоповерхової будівлі у Одесі за 80,7 тис. грн/міс, великих нежитлових площ у м. Кременчук за 80 тис. грн/міс тощо.

