ФДМУ розповів, скільки об’єктів малої приватизації має продати

На сьогодні портфель об’єктів малої приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів.

Про це повідомив Фонд державного майна України.

Йдеться про єдині майнові комплекси, пакети акцій, об'єкти окремого майна, об'єкти незавершеного будівництва та соціально-культурного призначення.

У портфелі великої приватизації – 19 об’єктів, зазначили у ФДМУ.

"Фонд держмайна продовжує активну роботу у сфері приватизації, відтак вже оголошено 60 нових аукціонів", – повідомив ФДМУ.

До ТОП-5 оголошених аукціонів зараз входить АТ "Одеський припортовий завод" на Одещині зі стартовою ціною 4,488 млрд грн, АТ "Нафтохімік Прикарпаття" (26%) на Івано-Франківщині за 425,45 млн грн та державна частка розміром 100 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Мотордеталь-Конотоп" на Сумщині

за 268,07 млн грн.

Також на продаж виставлений майновий компоекс ДП "Славутський комбінат "Будфарфор" на Хмельниччині зі стартовою ціною 207,66 млн грн. й АТ "Завод "Квант" (73,2784%) в місті Київ зі стартовою ціною 172,96 млн грн, нагадує ФДМУ.

"Приватизація в Україні демонструє відчутні успіхи, перетворюючись на ефективний двигун економічного зростання. Прозорість, конкуренція і стратегічне управління активами вже призвели до значного зростання їхньої вартості та залучення інвестицій", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що результат аукціонів з малої приватизації на Prozorro.Продажі за сім років — понад 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень

За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.